Детский омбудсмен Подмосковья взяла на контроль дело о гибели 6-летнего мальчика в ДТП

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова усомнилась в объективности действий сотрудников полиции Балашихи, проводивших расследование гибели 6-летнего мальчика в ДТП в Подмосковье. Об этом говорится в сообщении пресс-службы омбудсмена.

"Нам предстоит разобраться, как получилось так, что почти полтора месяца не возбуждалось уголовное дело по факту гибели малыша, почему не были должным образом проведены все процессуальные действия, почему никого не насторожил и не удивил анализ крови, подписанный судмедэкспертом", - цитируются в сообщении слова Мишоновой.

Инцидент произошел во дворе жилого дома в микрорайоне Павлино в Балашихе, где 31-летняя жительница Подмосковья, управлявшая автомобилем Hyundai Solaris, сбила ребенка. Мальчик скончался на месте. Как сообщили ранее в подмосковном ГУ МВД, экспертиза показала, что в момент происшествия ребенок был сильно пьян.

В пятницу стало известно, что прокуратура Московской области потребовала передать другим следователям уголовное дело об этом ДТП, так как у ее сотрудников вызвали "серьезные сомнения" данные о сильном опьянении 6-летнего ребенка. ДТП будет расследовать специализированное подразделение по дорожно-транспортным происшествиям регионального управления МВД.

Ход расследования взял на личный контроль прокурор Московской области Алексей Захаров. Предполагаемой виновнице аварии предъявлено обвинение, ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.