Состояние раненного в Вирджинии конгрессмена улучшилось, но остается критическим

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Состояние раненного в результате стрельбы в Вирджинии заместителя лидера республиканцев в Палате представителей Конгресса США Стивена Скалиса улучшилось, но остается критическим. Об это сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление врача медицинского центра MedStar, в котором проходит лечение Скалис.

"Состояние конгрессмена остается критическим, но мы воодушевлены его улучшением за последние 36 часов", - приводит агентство слова врача.

ТАСС/Reuters

В среду 66-летний житель штата Иллинойс Джеймс Ходжкинсон открыл огонь по тренировавшимся на бейсбольном поле в городе Александрия (штат Вирджиния) членам Конгресса. Скалис был ранен в бедро. Конгрессмена доставили в больницу, где ему была проведена первая операция. Врачи рассказали, что пуля привела к повреждению внутренних органов, обширному внутреннему кровоизлиянию и перелому костей таза.

В результате стрельбы пострадали еще несколько человек, среди которых помощники законодателей и полицейские, прибывшие на место.

Позже выяснилось, что стрелявший был сторонником демократов - в прошлом году он работал добровольцем в штабе сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса, который был соперником Хиллари Клинтон в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии.

В среду вечером президент США Дональд Трамп вместе с первой леди Меланьей Трамп навестили Скалиса в больнице.