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Задержанный соучастник убийства Вороненкова подвез киллера к месту преступления

Происшествия
16 июня, 23:08 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 16, июня. /ТАСС

Подозреваемый был задержан в рамках спецоперации Генеральной прокуратуры Украины и полиции в Павловграде

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КИЕВ, 16 июня. /ТАСС/. Арестованный на два месяца по делу об убийстве Дениса Вороненкова Ярослав Тарасенко был водителем и сообщником убийцы бывшего депутата Госдумы России. Об этом сообщила спикер прокуратуры Киева Надежда Максимец.

"Он (Тарасенко - прим. ТАСС) подозревается в участии организации убийства. Кроме того, он согласно ходатайству, озвученному в суде, был водителем машины, которая привезла киллера на место происшествия. Он должен был также его забрать после совершения преступления", - рассказала Максимец.

Ранее Максимец сообщила, что Голосеевский районный суд Киева постановил арестовать Тарасенко на два месяца по подозрению в причастности к убийству Вороненкова.

Тарасенко был задержан в рамках спецоперации Генеральной прокуратуры и полиции в Павловграде.

Экс-депутат Госдумы Денис Вороненков в декабре 2014 года был лишен депутатской неприкосновенности в связи с уголовным делом по рейдерскому захвату одного из зданий в центре Москвы. В октябре 2016 года он эмигрировал на Украину, а в феврале нынешнего ему было предъявлено официальное обвинение по статье о мошенничестве и он был объявлен в международный розыск.

23 марта Вороненков был застрелен в центре Киева. Он в сопровождении охраны выходил из здания, когда к нему подошел неизвестный и несколько раз выстрелил из пистолета. Далее произошла перестрелка между убийцей и охранником Вороненкова, в результате чего охранник и нападавший получили ранения и были доставлены в больницу, но позже киллер скончался.

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Персоны
Вороненков, Денис Николаевич
Темы
Убийство Дениса Вороненкова
Страны
Украина
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