Эсминец ВМС США столкнулся с торговым судном у берегов Японии

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ВАШИНГТОН, 17 июня. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Эсминец ВМС США Fitzgerald столкнулся в субботу с торговым судном у берегов Японии. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель Тихоокеанского командования американских Вооруженных сил (ПАКОМ) Дэвид Бенхэм.
"Fitzgerald столкнулся с торговым судном примерно в 2:30 утра по местному времени, 17 июня (20:30 мск 16 июня - прим. ТАСС) примерно в 56 морских милях (103 км) к юго-западу от Йокосуки (Япония)", - отметил он.
Бенхэм подчеркнул, что после инцидента США "запросили помощь японской береговой охраны". "В данный момент определяется степень ущерба (нанесенного кораблю) и травматизма экипажа. По инциденту будет начато расследование", - заключил представитель ПАКОМ.
Йокосука - центральный город в японском регионе Канто, расположенный в префектуре Канагава, в 70 км к югу от Токио.