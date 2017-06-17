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Площадь лесных пожаров в Бурятии за сутки выросла вдвое

Происшествия
17 июня, 4:20 UTC+3 УЛАН-УДЭ /Корр. ТАСС, Эльвира Балганова

На данный момент общая площадь пожаров составляет около 1,2 тыс. га

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УЛАН-УДЭ, 17 июня. /Корр. ТАСС Эльвира Балганова/. Площадь природных пожаров в Бурятии за сутки возросла вдвое: с 615 до 1,2 тыс. га. Действует пять очагов, сообщили в субботу в Республиканском агентстве лесного хозяйства (РАЛХ).

"На утро 17 июня проводятся работы по тушению пяти очагов возгораний в Кабанском, Курумканском, Северо- Байкальском районах. На данный момент общая площадь пожаров составляет около 1,2 тыс. га", - уточнили в пресс-службе ведомства.

Борьбу с огнем ведут около 300 человек. Это сотрудники лесной охраны, местные жители, лесопользователи, а также пожарные-парашютисты Забайкальской базы авиационной охраны лесов. "Продолжается межрайонное маневрирование сил и средств. Задействовано 48 единиц тяжелой и лесопожарной техники", - отметили в РАЛХ.

На этой неделе пожароопасная обстановка в республике ухудшилась: установилась жаркая сухая погода, воздух прогревается до 30 градусов Цельсия. В среду власти Бурятии ввели на территории всего региона режим ЧС. Вход в лес для населения запрещен.

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