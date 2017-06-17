Двое несовершеннолетних задержаны под Иркутском по подозрению в убийстве

ИРКУТСК, 17 июня. /ТАСС/. Двое несовершеннолетних задержаны правоохранителями в Иркутской районе по подозрению в убийстве мужчины. Молодые люди дают признательные показания, сообщили в субботу в пресс-службе Следственного управления СК РФ по региону.

"Следственным отделом по Иркутскому району СУ СКР по Иркутской области возбуждено уголовное дело в отношении двух молодых людей, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ ("убийство")", - сказали в пресс-службе.

По данным ведомства, сообщение о том, что на обочине дороги в 40 км от Иркутска лежит мужчина поступило в полицию в пятницу утром. Выехавшие на место происшествия следовали обнаружили тело 33-летнего местного жителя с множественными ножевыми ранениями.

В скором времени по подозрению в убийстве были задержаны двое несовершеннолетних молодых людей, 15 и 17 лет. "Известно, что один из злоумышленников состоит на учете в ПДН. По словам подозреваемых, преступление они совершили на почве внезапно возникших неприязненных отношений", - отметили в ведомстве.

В настоящее время рассматривается вопрос об избрании меры пресечении в отношении подозреваемых.