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Экипаж столкнувшегося с эсминцем ВМС США контейнеровоза не пострадал

Происшествия
17 июня, 6:31 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Кирилл Агафонов

Судя по кадрам, снятым с вертолета японского телеканала NHK, американский эсминец получил серьезные повреждения с правой стороны, у контейнеровоза повреждена левая сторона носовой части

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ТОКИО, 17 июня. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов/. Никто из 20 членов экипажа следовавшего под флагом Филиппин контейнеровоза ACX Crystal, который столкнулся в субботу ночью с эсминцем ВМС США Fitzgerald у берегов Японии, не пострадал. Об этом сообщило агентство Kyodo со ссылкой на крупнейшую японскую судоходную компанию Nippon Yusen, зафрахтовавшую пострадавшее судно.

Эсминец и контейнеровоз столкнулись примерно в 20 км от мыса Иродзаки на юге полуострова Идзу. Fitzgerald приписан к базе Йокосука, расположенной в 100 км от места столкновения. В результате ЧП семь членов экипажа американского эсминца пропали без вести, еще трое получили ранения. По словам официального представителя Тихоокеанского командования американских Вооруженных сил (ПАКОМ), один из пострадавших - командир корабля Fitzgerald Брайс Бенсон, он отправлен в госпиталь ВМС США в Йокосуке.

Как сообщили ранее ТАСС в Береговой охране Японии, к месту происшествия направлены пять катеров и две единицы авиационной техники. Они участвуют в поисково-спасательной операции и выясняют обстоятельства столкновения.

Судя по кадрам, снятым с вертолета японского телеканала NHK, американский эсминец получил серьезные повреждения с правой стороны, у контейнеровоза повреждена левая сторона носовой части. Что послужило причиной столкновения, а также чья в этом вина, пока не известно. В соответствии с 15-й статьей действующего в Японии закона об избежании столкновений на море, при пересечении курсов двух судов уступить дорогу должно то транспортное средство, для которого второе судно приближается с правого борта. Длина американского корабля составляет 154 метра, а водоизмещение - 8315 тонн, в то время как контейнеровоз значительно больше - 222,6 метра в длину, а водоизмещение превышает 29 тыс. тонн.

Район, где произошел инцидент, является загруженной морской трассой. Ежедневно здесь проходит около 400 крупных грузовых судов, следующих в Токийский залив. По данным СМИ, контейнеровоз следовал в Токио из Нагои.

Эсминец ВМС США Fitzgerald, оснащенный системой слежения и наведения Aegis, принимал участие в прошедших недавно учениях в Японском море. Как отмечают СМИ, на его вооружении стоят крылатые ракеты типа Tomahawk.

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