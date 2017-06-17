Неизвестные во Львове попытались поджечь два отделения российских банков

Пахомов: Кубок конфедераций станет дополнительной рекламой курорту СочиСпорт 17 июня, 12:27
Тренер сборной РФ по легкой атлетике Борзаковский поедет на ЧМ, если получит допуск IAAFСпорт 17 июня, 12:17
Супермаркеты признали положительное влияние устойчивых поставок на бизнесСоциальная ответственность 17 июня, 12:16
Борзаковский: Красная площадь отлично подходит для проведения легкоатлетического турнираСпорт 17 июня, 12:10
Число жертв шквала в Москве достигло 17 человекПроисшествия 17 июня, 11:55
Овечкин хочет увидеть красивую игру в матче открытия Кубка конфедерацийСпорт 17 июня, 11:53
Ученые отметили недостаток женщин в технологических стартапахСоциальная ответственность 17 июня, 11:46
Стоун сравнил реакцию американских СМИ на фильм о Путине с "1984" ОруэллаКультура 17 июня, 11:45
Хоккеист Овечкин приступил к беговым тренировкам после травмыСпорт 17 июня, 11:44
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КИЕВ, 17 июня. /ТАСС/. Отделение российского "БМ-банка" в историческом центре Львова пострадало минувшей ночью от пожара. Об этом сообщила областная госадминистрация.
"На площади Старый рынок на первом этаже ночью произошло возгорание, огонь уничтожил офисную мебель, а также стены и потолок на площади 30 кв м", - отметили в администрации. Пожар ликвидировали подразделения Госуправления по чрезвычайным ситуациям.
По словам депутата Львовского горсовета Игоря Зинкевича, который возглавляет общественную организацию "Варта", пожар в "БМ-банке" произошел после того, как в его окно двое неизвестных бросили бутылку, предположительно с зажигательной смесью. Как написал он в Facebook, примерно в это же время была попытка поджога отделения банка "VS Bank".
В марте после многочисленных нападений на отделения российских банков на Украине президент страны Петр Порошенко ввел в действие санкции в отношении пяти банков с российским капиталом сроком на год. Под санкции попали Сбербанк, ВТБ, Проминвестбанк (принадлежит Внешэкономбанку), VS Bank (принадлежит Сбербанку через европейскую "дочку" Sberbank Europe) и БМ-Банк (принадлежит ВТБ).
В конце марта о продаже украинской "дочки" объявил Сбербанк. В рамках сделки 77,5% акций кредитной организации получит Саид Гуцериев, сын основного владельца "Русснефти" Михаила Гуцериева. Оставшуюся долю приобретет латвийский Norvik Banka. Внешэкономбанк заявлял, что уже финализировал все предложения о покупке его украинской "дочки" и рассчитывает закрыть сделку в июле текущего года.