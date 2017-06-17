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Неизвестные во Львове попытались поджечь два отделения российских банков

Происшествия
17 июня, 11:51 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 17, июня. /ТАСС

Нападению подверглись отделения банка VS Bank и БМ-банка

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КИЕВ, 17 июня. /ТАСС/. Отделение российского "БМ-банка" в историческом центре Львова пострадало минувшей ночью от пожара. Об этом сообщила областная госадминистрация.

"На площади Старый рынок на первом этаже ночью произошло возгорание, огонь уничтожил офисную мебель, а также стены и потолок на площади 30 кв м", - отметили в администрации. Пожар ликвидировали подразделения Госуправления по чрезвычайным ситуациям.

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© Архип Верещагин/ТАСС, архив

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По словам депутата Львовского горсовета Игоря Зинкевича, который возглавляет общественную организацию "Варта", пожар в "БМ-банке" произошел после того, как в его окно двое неизвестных бросили бутылку, предположительно с зажигательной смесью. Как написал он в Facebook, примерно в это же время была попытка поджога отделения банка "VS Bank".

В марте после многочисленных нападений на отделения российских банков на Украине президент страны Петр Порошенко ввел в действие санкции в отношении пяти банков с российским капиталом сроком на год. Под санкции попали Сбербанк, ВТБ, Проминвестбанк (принадлежит Внешэкономбанку), VS Bank (принадлежит Сбербанку через европейскую "дочку" Sberbank Europe) и БМ-Банк (принадлежит ВТБ).

В конце марта о продаже украинской "дочки" объявил Сбербанк. В рамках сделки 77,5% акций кредитной организации получит Саид Гуцериев, сын основного владельца "Русснефти" Михаила Гуцериева. Оставшуюся долю приобретет латвийский Norvik Banka. Внешэкономбанк заявлял, что уже финализировал все предложения о покупке его украинской "дочки" и рассчитывает закрыть сделку в июле текущего года.

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