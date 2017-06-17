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Число жертв шквала в Москве достигло 17 человек

Происшествия
17 июня, 11:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, июня. /ТАСС

В настоящее время в больницах остаются восемь человек, состояние одного из них оценивается как крайне тяжелое

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Последствия урагана в Москве, 29 мая

Последствия урагана в Москве, 29 мая

© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Еще один пострадавший от шквала, случившегося в Москве в конце мая, скончался в больнице, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента здравоохранения. Таким образом, общее количество жертв стихии в Москве и области достигло 17 человек.

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"Пострадавший в результате шквала в Москве скончался в больнице", - сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, в настоящее время в больницах остаются восемь человек, состояние одного из них оценивается как крайне тяжелое.

29 мая на Москву обрушился шквалистый ветер с порывами до 28 м/с. Десятки людей получили травмы.

В столице было повалено 27 тыс. деревьев, повреждены 243 кровли, 61 рекламный щит, 135 опор уличного освещения, свыше 1,9 тыс. автомобилей.

В ликвидации последствий удара стихии в столице были заняты 33 тыс. человек и 5 тыс. единиц техники.

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