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В Подмосковье задержан мужчина, бросивший с балкона в младенца зажигалку

Происшествия
17 июня, 12:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, июня. /ТАСС

Возбуждено уголовное дело

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МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Мужчина, бросивший с балкона в младенца зажигалку и причинивший ему черепно-мозговую травму, задержан в Подмосковье. Об этом сообщили в Главном следственном управлении (ГСУ) СК по Московской области.

"Подозреваемый задержан, с ним проводятся необходимые следственные действия, решается вопрос об избрании меры пресечения", - сообщили в ГСУ.

В отношении 38-летнего задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего").

Днем 16 июня у одного из домов на Советской улице в Балашихе местный житель укачивал на руках малолетнюю дочь своей знакомой. У него возникла словесная перепалка с жителем дома, находившимся на балконе третьего этажа, который бросил зажигалку, попавшую девочке в голову. В медицинском учреждении у ребенка была диагностирована закрытая черепно-мозговая травма головы.

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