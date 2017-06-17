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Таксист вернул деньги журналисту из Чили, с которого взял за поездку 50 тыс. руб.

Происшествия
17 июня, 14:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, июня. /ТАСС

Водитель также принес извинения Диего Гаспару Саезу Миранде

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МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Московский таксист, взявший с журналиста из Чили 50 тысяч рублей за поездку от аэропорта Домодедово до гостиницы в центре Москвы, вернул ему деньги. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД.

"Гражданину Республики Чили Диего Гаспару Саезу Миранде вернули 50 тысяч рублей, потраченные им в такси за проезд от аэропорта Домодедово до гостиницы. Задержанный ранее водитель вернул деньги и принес извинения гостю из Южной Америки", - сообщили в ГУ МВД.

Накануне сотрудники полиции задержали водителя такси, подозреваемого в мошенничестве на 50 тысяч рублей. Эту сумму он получил с чилийского журналиста за проезд от аэропорта Домодедово до гостиницы "Краун Плаза". Гражданин Чили обратился в полицию, поняв, что был обманут подвозившим его водителем Mercedes.

Задержанный водитель оказался жителем Московской области. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество при получении выплат").

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