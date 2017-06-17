Центральный аппарат СК взял на контроль дела об исчезновении детей в Чувашии и Челябинске

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Центральный аппарат следственного комитета РФ взял на контроль расследование уголовных дел об исчезновении детей в Чувашии и Челябинской области. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"Расследование уголовных дел взято на контроль центральным аппаратом СК РФ. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил следователям обеспечить оперативный розыск детей и в кратчайшие сроки установить все обстоятельства их исчезновения", - сказала Петренко.

В Цивильске в Чувашии 15 июня пропала 11-летняя девочка, последний раз ее видели вечером гуляющей недалеко от дома. А днем 14 июня в Касли в Челябинской области ушел из дома и пропал 10-летний мальчик. Он поехал на велосипеде в школьную библиотеку, получил книги, но домой не вернулся. В связи с наличием угрозы жизни и здоровью детей по обоим фактам возбуждены уголовные дела по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетнего").

"Для розыска детей в обоих регионах привлечены сотрудники МЧС, правоохранительных органов и волонтеры. Проводится прочесывание местностей, обследуются объекты на территориях, прилегающих к зонам исчезновения детей, изымаются и изучаются записи с камер наружного видеонаблюдения", - добавила Петренко.