При пожаре в жилом доме в Лондоне без вести пропали и, вероятно, погибли 58 человек

ЛОНДОН/РИМ/МОСКВА, 17 июня. /Корр. ТАСС Максим Рыжков, Алексей Букалов/. 58 человек пропали без вести и, вероятно, погибли, при пожаре в высотном доме Grenfell Tower в Лондоне. Об этом в субботу сообщил представитель Скотленд-ярда Стюарт Канди.

"К несчастью, на данный момент 58 человек, которые, как нам сказали, были в Grenfell Tower в ночь (трагедии), являются пропавшими без вести. Как это ни печально, я должен предположить, что они мертвы", - сказал он.

При этом представитель столичной полиции добавил, что "число 58 может претерпеть изменения". "Мне бы не хотелось, чтобы это произошло, но оно может возрасти", - признал Канди. По его словам, эта цифра касается только жильцов высотного дома, пропавших без вести, однако в доме в момент ЧП могли находиться и другие люди.

Задача полиции сейчас состоит в том, чтобы выяснить, кто еще мог быть в высотке в день трагедии, отметил представитель Скотленд-Ярда. В этой связи он попросил всех гостей жильцов Grenfell Tower, кто находился там непосредственно перед пожаром или во время разгула стихии, но при этом сумел вовремя выйти из дома и спастись от гибели, сообщить об этом властям.

Ранее в МИД Италии сообщили, что при пожаре в лондонском небоскребе погибли молодые итальянские архитекторы - Глория Тревизан и Марко Готтарди. По данным ведомства, 27-летние жених и невеста, выпускники Венецианского университета, получили контракт на создание нового проекта в британской столице. В течение двух месяцев они жили на 23-м, предпоследнем этаже сгоревшего здания. Оба успели попрощаться по телефону со своими родителями, когда в доме начался пожар, сообщают итальянские СМИ.

В МИД Марокко также сообщили, что среди жертв пожара были семь подданных королевства, передает агентство "Синьхуа". По данным агентства, дипломатическое и консульское представительства Марокко в Лондоне тесно сотрудничают с британскими властями для установления личностей погибших.

Пожар в 24-этажном жилом доме Grenfell Tower, в котором проживали до 600 человек, произошел в ночь на 14 июня. Он начался на нижних этажах, после чего пламя быстро распространилось до самого верха здания, в результате чего некоторые люди оказались в огненной ловушке. 16 июня Скотленд-Ярд сообщил, что в результате пожара в Grenfell Tower погибли не менее 30 человек, а также что в больницах находятся 24 человека, при этом 12 из них остаются в реанимации. Между тем телеканал Sky News проинформировал со ссылкой на собственные источники, что "70 человек, числящихся пропавшими без вести, вероятно, мертвы".