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В итальянском порту 50 человек получили травмы в результате столкновения корабля с пирсом

Происшествия
17 июня, 18:59 UTC+3 РИМ /Корр. ТАСС, Вера Щербакова

В момент удара многие пассажиры не устояли на ногах, сообщило агентство ANSA

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РИМ, 17 июня. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Пятьдесят пассажиров судна частной компании Medmar получили различные травмы после столкновения корабля с пирсом в порту Казамиччола на итальянском острове Искья. Об этом сообщило в субботу агентство ANSA.

По его данным, многие пассажиры судна Maria Buono не устояли на ногах в момент удара. В результате инцидента 50 человек с легкими травмами были доставлены в местную больницу.

Позже корабль был задержан итальянскими властями для осуществления всех необходимых проверок.

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