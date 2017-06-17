В итальянском порту 50 человек получили травмы в результате столкновения корабля с пирсом

РИМ, 17 июня. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Пятьдесят пассажиров судна частной компании Medmar получили различные травмы после столкновения корабля с пирсом в порту Казамиччола на итальянском острове Искья. Об этом сообщило в субботу агентство ANSA.

По его данным, многие пассажиры судна Maria Buono не устояли на ногах в момент удара. В результате инцидента 50 человек с легкими травмами были доставлены в местную больницу.

Позже корабль был задержан итальянскими властями для осуществления всех необходимых проверок.