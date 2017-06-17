Прокуратура: водитель трактора под Пензой сам направил его навстречу поезду

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МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Водитель трактора, погибший в пятницу в Пензенской области при столкновении с поездом, сам направился навстречу составу. Об этом говорится в опубликованном в субботу сообщении Приволжской транспортной прокуратуры.
"По предварительным данным, 42-летний водитель, управлявший личным трактором "Беларусь", выехал на железнодорожный переезд, не обращая внимание на предупредительные сигналы звуковой и световой сигнализации о приближении железнодорожного состава, и направил трактор навстречу движущемуся в сторону города Пензы пассажирскому поезду", - говорится в сообщении.
В момент инцидента в поезде находились 374 взрослых и 55 несовершеннолетних пассажиров, отмечается в пресс-релизе. За 300 метров до переезда машинист был вынужден применить экстренное торможение, сообщили в прокуратуре.
Ранее сообщалось, что трактор и поезд сообщением Новороссийск - Воркута столкнулись в Бессоновском районе Пензенской области около 14:25 пятницы. По факту происшествия проводится проверка.