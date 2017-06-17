В результате крушения парома в штате Массачусетс пострадали 18 человек

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НЬЮ-ЙОРК, 17 июня. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Не менее 18 человек получили травмы в результате крушения пассажирского парома в американском городе Хайэннис-Порт (штат Массачусетс). Об этом сообщил в субботу глава городского пожарного управления Дин Мелансон.
По его словам, крушение произошло при заходе судна в местный порт, когда оно по невыясненным причинам врезалось в причал. В результате паром сел на мель и получил пробоину.
На судне находились свыше 50 пассажиров и членов экипажа, все они были успешно эвакуированы. "Всего 18 человек получили ранения, 15 из них были госпитализированы", - заявил Мелансон.
Как отметили представители Береговой охраны США, во время крушения в районе установились ненастная погода, сильный ветер и плохая видимость. Власти проводят расследование происшествия.