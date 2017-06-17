Франция готова помочь Великобритании установить причины пожара в Лондоне

ПАРИЖ, 17 июня. /Корр. ТАСС Арина Лебедева/. Франция готова оказать Великобритании всю необходимую помощь в расследовании причин пожара в жилом доме в Лондоне. Об этом сообщило в субботу агентство AFP со ссылкой на французского министра территориального планирования Ришара Феррана.

По его словам, Франция готова помочь Великобритании в "выявлении причин пожара и факторов распространения огня". Ферран напомнил о том, что "строители и владельцы зданий" должны строго соблюдать правила пожарной безопасности и "проводить все необходимые мероприятия по профилактике пожаров".

Пожар в 24-этажном жилом доме Grenfell Tower, в котором проживали до 600 человек, произошел в ночь на 14 июня. Он начался на нижних этажах, после чего пламя быстро распространилось до самого верха здания, в результате чего некоторые люди оказались в огненной ловушке. Сегодня представитель Скотленд-ярда Стюарт Канди сообщил прессе, что 58 человек, проживавших в этом доме, после пожара пропали без вести и, вероятно, погибли. При этом он не исключил, что число жертв трагедии может возрасти.