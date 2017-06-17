Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.06:
$ 57.74
€ 64.46
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Франция готова помочь Великобритании установить причины пожара в Лондоне

Происшествия
17 июня, 23:29 UTC+3 ПАРИЖ /Корр. ТАСС, Арина Лебедева

Министр территориального планирования Ришар Ферран также напомнил, что "строители и владельцы зданий" должны "проводить все необходимые мероприятия по профилактике пожаров"

Поделиться
Материал из 1 страницы

ПАРИЖ, 17 июня. /Корр. ТАСС Арина Лебедева/. Франция готова оказать Великобритании всю необходимую помощь в расследовании причин пожара в жилом доме в Лондоне. Об этом сообщило в субботу агентство AFP со ссылкой на французского министра территориального планирования Ришара Феррана.

По его словам, Франция готова помочь Великобритании в "выявлении причин пожара и факторов распространения огня". Ферран напомнил о том, что "строители и владельцы зданий" должны строго соблюдать правила пожарной безопасности и "проводить все необходимые мероприятия по профилактике пожаров".

Пожар в 24-этажном жилом доме Grenfell Tower, в котором проживали до 600 человек, произошел в ночь на 14 июня. Он начался на нижних этажах, после чего пламя быстро распространилось до самого верха здания, в результате чего некоторые люди оказались в огненной ловушке. Сегодня представитель Скотленд-ярда Стюарт Канди сообщил прессе, что 58 человек, проживавших в этом доме, после пожара пропали без вести и, вероятно, погибли. При этом он не исключил, что число жертв трагедии может возрасти.

Смотрите также

При пожаре в жилом доме в Лондоне без вести пропали и, вероятно, погибли 58 человек

Тереза Мэй признала ошибки властей при ликвидации последствий лондонского пожара

Британские власти выделили погорельцам Grenfell Tower более $6 млн

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Пожар в жилом комплексе в Лондоне
Страны
Франция Великобритания
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
18 главных фото недели: Путин отвечает, Макрон голосует, Забивака спускается в метро
Трое из Венеции: Тициан, Тинторетто, Веронезе
Путешествие корреспондента ТАСС по знаменитому туристическому маршруту
Фото
17
При пожаре в лондонском небоскребе есть жертвы
3
В Адыгее вертолет совершил жесткую посадку и загорелся
14
Давка в Турине: 1,5 тыс. человек оказались в больницах после финала Лиги чемпионов
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СК настаивает на передаче из полиции дела о гибели ребенка в Балашихе
2
Реакция мировых СМИ на "Прямую линию с Владимиром Путиным"
3
Прокуратура Украины возбудила дело за экспорт угля из неподконтрольного Донбасса
4
Тереза Мэй признала ошибки властей при ликвидации последствий лондонского пожара
5
Politico: в Белом доме не хотят лишаться права снимать санкции с РФ
6
Фильм Оливера Стоуна "Интервью с Путиным": цельный портрет человека и политика
7
Порошенко отменил "закон Савченко"
Темы дня
Загрузка...
Реклама