Год после трагедии: на карельском Сямозере почтут память погибших детей

ПЕТРОЗАВОДСК, 18 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лукьянов/. Мероприятия, посвященные памяти погибших на Сямозере в Карелии детей в июне 2016 года, пройдут в воскресенье рядом с местом трагедии.

"В память о трагедии на Сямозере состоится возложение цветов к поклонному кресту, который установлен на берегу озера. После чего в местной часовне пройдет панихида", - сообщила ТАСС пресс-секретарь врио главы республики Марина Кабатюк.

В первую годовщину после трагедии планировалось открыть памятный знак на берегу Сямозера рядом с местом ЧП, но решение о его установке пока отложено. "Место и то, как он должен выглядеть, сначала обсудят с родителями", - пояснила Кабатюк.

Спасал весь поселок

Трагедия в Карелии произошла 18 июня 2016 года. 47 ребят, приехавшие в начале месяца отдыхать в лагерь ООО "Парк-отель "Сямозеро", в сопровождении четверых взрослых отправились в поход по озеру на рафте и двух туристических каноэ. Из-за усилившегося ветра и начавшегося шторма на озере образовались волны метровой высоты, в итоге оба каноэ перевернулись. Погибли 14 школьников, в том числе ребенок-инвалид.

Первыми на помощь попавшим в беду детям пришли сотрудники туристического комплекса поселка Кудама, который находится неподалеку от места трагедии. Как рассказал ТАСС владелец турбазы Николай Столяров, около восьми утра 19 июня ему позвонила директор ООО "Парк-отель "Сямозеро" Елена Решетова.

"Она позвонила, сказала, что пропали дети, группа не выходит на связь и попросила съездить и посмотреть, где они, и узнать, почему не выходят на связь. Я посмотрел, что волны на озере сильные, обратился к сотрудникам - Володе с Андреем - и попросил их сесть на большую лодку, поискать детей. Они ушли в озеро, а я пошел по берегу и буквально метров через 100 начал находить тапки, весла и понял, что не очень все хорошо", - сказал Столяров.

На поиски детей в тот день вышли все жители деревни. По словам егеря Андрея Северикова, детей в первую очередь начали искать на островах. "На первом острове нашли пять человек, потом нашли еще одну девочку на соседнем острове, далее трех живых и одного мертвого мальчика, и еще двух девочек. Привез на берег 11 живых человек", - вспоминает он.

Владимир Дорофеев, который в это время шел по берегу одного из островов, обнаружил уже только погибших. "Одну девочку я достал из воды, закрыл ее целлофаном, чтобы не поклевали глаза, накинул на нее жилет. Дальше обнаружил тело мальчика, которое застряло в тростнике, три раза пытался достать, но не смог из-за сильной волны. Пошел искать дальше и где-то через полтора-два километра навстречу вышли сотрудники МЧС. Я им показал, где дети, и вернулся на базу", - рассказал Дорофеев.

Выживших ребят сначала доставили на одну из туристических баз. Здесь о них позаботились администратор турбазы Татьяна Кустышева вместе с коллегами Натальей Столяровой и Анной Никитиной. Женщины сразу отвели детей в баню - отогреваться. "Одна девочка рассказала, что ночевала в лесу одна, спала на ветках, ветками и укрывалась. У многих были ноги поцарапаны о каменистое дно. На них практически не было одежды", - вспоминает Татьяна.

Сделали все, что могли

Спасателям информация о ЧП поступила в 11:15 19 июня от жителей поселка Кудама. К ним сумела добраться выжившая во время шторма девочка Юля Король и рассказала о случившемся. Как рассказал ТАСС начальник Главного управления МЧС России по Карелии Сергей Шугаев, на место трагедии сразу выехали спасательные подразделения. Но было уже слишком поздно.

Шугаев подчеркнул, что организаторы похода были оповещены о штормовом предупреждении, но не стали возвращаться в лагерь. Известно, что организаторы похода поддерживали между собой связь: они созванивались по мобильным телефонам. Но они не сообщили о произошедшем в экстренные службы.

"Если бы мы 18 июня получили эту информацию, то 100% из 14 ребятишек мы бы спасли 10-12", - сказал Шугаев.

Выживших ребят, найденных на островах, оперативно эвакуировали на берег лодками местным жителей, судами Государственной инспекции по маломерным судам и катерами Карельской республиканской поисково-спасательной службы. Когда начали сверять списки, выяснилось, что одного ребенка не хватает. У спасателей оставалась надежда, что ему удалось выжить. Начались обширные поиски на воде, на берегу, место трагедии осматривали с воздуха. Мальчика искали в общей сложности 350 человек, в том числе 42 водолаза, было задействовано 29 плавсредств и три вертолета, подводные аппараты "Фалькон".

"Где-то на третий день мы поняли, что, наверное, он, к сожалению, утонул. 27 июня тело мальчика было обнаружено", - уточнил Шугаев.

Девочка-герой хочет стать спасателем

Настоящую отвагу и смелость во время той страшной трагедии проявила московская школьница Юля Король. Девочка, которая была в составе отряда, отправившегося в поход, не просто смогла выжить, но и спасла несколько человек во время шторма. Она дошла до поселка Кудама и сообщила о случившейся беде.

Как рассказала ТАСС ее бабушка, Галина Гончарова, жизнь семьи практически не изменилась за прошедший год.

"Ей (Юле - прим. ТАСС) очень трудно вспоминать об этих событиях. В школе с ней работал психолог. Ей вопросы начинают задавать по поводу этого - она плакать начинает. Но сейчас уже лучше", - сказала она.

Несмотря на трагические события, по словам бабушки, Юля не начала бояться воды. "Сейчас она отдыхает в "Артеке". Они вдвоем с братом плавают, купаются. Никакой боязни воды не развилось", - пояснила Гончарова.

По ее словам, внучка считает, что не совершала в тот день какого-то подвига, и говорит, что все бы поступили так же.

Бабушка считает, что медаль "За спасение погибавших", которая была вручена Юлии Король главой МЧС России Владимиром Пучковым, может предопределить ее будущую профессию: Юля может связать свою судьбу со службой спасения.

"Мы уже говорили в МЧС, мы же там с ним (с Пучковым - прим. ТАСС) чай пили два раза. Да, он пригласил нас в МЧС, поможет с удовольствием. Желание у Юли есть", - сказала Гончарова.

Бабушка Юли уверена, что на месте трагедии обязательно нужно установить мемориал погибшим детям. "Я думаю, что нужно что-то установить в память об этих детишках. Сама я пойду в церковь и закажу панихиду по всем этим детям", - добавила она.

Родители не выдерживают

Родители, чьи дети погибли во время шторма на Сямозере, до сих пор переживают случившееся. Как рассказала ТАСС представитель нескольких потерпевших, адвокат Людмила Евстифеева, судьба многих из них сложилась трагически.

"Представьте себе, родителям предъявляли детей на опознание. Тяжело людям до сих пор", - сказала она.

По словам адвоката, у одной женщины не выдержало сердце - она скончалась от инфаркта. Еще одна не смогла перенести смерть своего ребенка и до сих пор находится под наблюдением в психиатрической больнице. И это не единственные семейные трагедии, произошедшие за минувший год.

Сам лагерь в деревне Сяргилахта после трагедии закрыли по решению суда, воспитанники разъехались по домам. Все корпуса закрыли, вход опечатали. Сейчас, даже через год, здесь тишина, за территорией присматривает лишь охранник. Лагерное имущество вместе с земельным участком уже в этом году планируется выставить на продажу.

Уголовные дела

После трагедии на Сямозере Следственный комитет возбудил несколько уголовных дел, но к настоящему времени до суда дошло лишь одно. Первой виновной в гибели детей суд признал фельдшера Суоярвской районной больницы, 46-летнюю Ирину Щербакову, которая приняла звонок о помощи от тонущего мальчика за шутку. Ее приговорили к трем годам колонии-поселения с отсрочкой наказания до достижения ее дочерью 14-летнего возраста.

Фигурантами другого дела являются шесть человек: директор ООО "Парк-отель "Сямозеро" Елена Решетова, экс- начальник лагеря Вадим Виноградов, бывшие инструкторы Валерий Круподерщиков и Павел Ильин, экс-глава карельского управления Роспотребнадзора Анатолий Коваленко и врио руководителя ведомства Людмила Котович. В настоящее время они знакомятся с материалами дела, которое насчитывает 125 томов и содержит более 30 тысяч страниц. Виноградов и Решетова находятся под арестом, остальные - на свободе.

По версии следователей, Решетова, Виноградов, инструкторы Круподерщиков и Ильин не отменили водный поход, зная о штормовом предупреждении в большинстве районов Карелии. Одно из плавсредств, на котором находились дети, имело неисправность и было перегружено, но это также не остановило руководство лагеря. Кроме того, сотрудники не выдали детям спасательные жилеты подходящего размера. Также, полагает следствие, Решетова, Виноградов и Круподерщиков умышленно не сообщили в экстренные службы о происшествии.

Вину Коваленко и Котович следствие усматривает в том, что они еще за год до трагедии знали о многочисленных нарушениях закона, допускаемых руководителем ООО "Парк- отель "Сямозеро", но дали лагерю открыться в 2016 году.