Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.06:
$ 57.74
€ 64.46
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В 7-м флоте США подтвердили гибель моряков, пропавших после инцидента с эсминцем

Происшествия
18 июня, 5:25 дата обновления: 18 июня, 6:01 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Кирилл Волков

На данный момент погибшие доставлены в госпиталь ВМС в Йокосуке, семьи уже получили уведомления и "необходимую поддержку"

Поделиться
Материал из 1 страницы
© EPA/JAPAN DEFENSE MINISTRY

ВАШИНГТОН, 18 июня. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Спасательные команды обнаружили тела моряков, которые погибли при столкновении американского эсминца Fitzgerald со следовавшим под флагом Филиппин контейнеровозом ACX Crystal. Об этом говорится в сообщении, размещенном в субботу на сайте 7-го флота США.

Ранее газета The Wall Street Journal (WSJ) проинформировала о том, что тела всех семерых пропавших военнослужащих были найдены.

Смотрите также

Трамп поблагодарил Японию за оказанную во время инцидента с эсминцем США помощь

Пентагон подтвердил информацию о ранениях командира эсминца ВМС США

Эсминец ВМС США столкнулся с торговым судном у берегов Японии

Согласно же сообщению 7-го флота, "несколько моряков, пропавших после столкновения Fitzgerald и торгового судна, были обнаружены". Тела находились в затопленных отсеках, которые были повреждены в ходе инцидента.

На данный момент погибшие доставлены в госпиталь ВМС в Йокосуке, семьи уже получили уведомления и "необходимую поддержку".

Эсминец и контейнеровоз столкнулись в ночь на субботу примерно в 20 км от мыса Иродзаки на юге полуострова Идзу. Fitzgerald приписан к базе Йокосука, расположенной в 100 км от места столкновения. В результате ЧП семь членов экипажа американского эсминца числились пропавшими без вести, еще трое получили ранения.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
18 главных фото недели: Путин отвечает, Макрон голосует, Забивака спускается в метро
Трое из Венеции: Тициан, Тинторетто, Веронезе
Путешествие корреспондента ТАСС по знаменитому туристическому маршруту
Фото
17
При пожаре в лондонском небоскребе есть жертвы
3
В Адыгее вертолет совершил жесткую посадку и загорелся
14
Давка в Турине: 1,5 тыс. человек оказались в больницах после финала Лиги чемпионов
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
По делу об убийстве россиянина Зиберова в США арестованы три человека
2
Politico: в Белом доме не хотят лишаться права снимать санкции с РФ
3
Глава МИД ФРГ: попытка Обамы унизить Россию была ошибкой
4
В 7-м флоте США подтвердили гибель моряков, пропавших после инцидента с эсминцем
5
Реакция мировых СМИ на "Прямую линию с Владимиром Путиным"
6
Прокуратура Украины возбудила дело за экспорт угля из неподконтрольного Донбасса
7
Трамп поблагодарил Японию за оказанную во время инцидента с эсминцем США помощь
Темы дня
Загрузка...
Реклама