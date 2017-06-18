В 7-м флоте США подтвердили гибель моряков, пропавших после инцидента с эсминцем

ВАШИНГТОН, 18 июня. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Спасательные команды обнаружили тела моряков, которые погибли при столкновении американского эсминца Fitzgerald со следовавшим под флагом Филиппин контейнеровозом ACX Crystal. Об этом говорится в сообщении, размещенном в субботу на сайте 7-го флота США.

Ранее газета The Wall Street Journal (WSJ) проинформировала о том, что тела всех семерых пропавших военнослужащих были найдены.

Согласно же сообщению 7-го флота, "несколько моряков, пропавших после столкновения Fitzgerald и торгового судна, были обнаружены". Тела находились в затопленных отсеках, которые были повреждены в ходе инцидента.

На данный момент погибшие доставлены в госпиталь ВМС в Йокосуке, семьи уже получили уведомления и "необходимую поддержку".

Эсминец и контейнеровоз столкнулись в ночь на субботу примерно в 20 км от мыса Иродзаки на юге полуострова Идзу. Fitzgerald приписан к базе Йокосука, расположенной в 100 км от места столкновения. В результате ЧП семь членов экипажа американского эсминца числились пропавшими без вести, еще трое получили ранения.