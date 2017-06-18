В 7-м флоте США подтвердили гибель моряков, пропавших после инцидента с эсминцем

Сборная России по футболу прилетела в Москву на матч Кубка конфедераций с португальцамиСпорт 18 июня, 6:16
Кубинский боксер Ригондо защитил титул чемпиона мира WBA, одержав спорную победуСпорт 18 июня, 5:31
В 7-м флоте США подтвердили гибель моряков, пропавших после инцидента с эсминцемПроисшествия 18 июня, 5:25
"Временный" чемпион мира WBA россиянин Бивол нокаутировал американца АгньюСпорт 18 июня, 5:02
В торговом центре в Боготе прогремел взрыв, три человека погиблиМеждународная панорама 18 июня, 3:02
Клуб НХЛ "Вегас" не сможет выбрать Овечкина, Кузнецова и Орлова на драфте расширенияСпорт 18 июня, 2:25
Оливер Стоун выразил сожаление, что в США многие выступают против любых отношений с РФМеждународная панорама 18 июня, 1:43
Глава МИД ФРГ: попытка Обамы унизить Россию была ошибкойМеждународная панорама 18 июня, 1:42
Новые члены исполкома будут выбраны на конференции РФССпорт 18 июня, 0:43
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВАШИНГТОН, 18 июня. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Спасательные команды обнаружили тела моряков, которые погибли при столкновении американского эсминца Fitzgerald со следовавшим под флагом Филиппин контейнеровозом ACX Crystal. Об этом говорится в сообщении, размещенном в субботу на сайте 7-го флота США.
Ранее газета The Wall Street Journal (WSJ) проинформировала о том, что тела всех семерых пропавших военнослужащих были найдены.
Согласно же сообщению 7-го флота, "несколько моряков, пропавших после столкновения Fitzgerald и торгового судна, были обнаружены". Тела находились в затопленных отсеках, которые были повреждены в ходе инцидента.
На данный момент погибшие доставлены в госпиталь ВМС в Йокосуке, семьи уже получили уведомления и "необходимую поддержку".
Эсминец и контейнеровоз столкнулись в ночь на субботу примерно в 20 км от мыса Иродзаки на юге полуострова Идзу. Fitzgerald приписан к базе Йокосука, расположенной в 100 км от места столкновения. В результате ЧП семь членов экипажа американского эсминца числились пропавшими без вести, еще трое получили ранения.