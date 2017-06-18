На Чукотке найдено тело девочки, пропавшей с семьей на реке Малый Анюй

АНАДЫРЬ, 18 июня. /ТАСС/. Тело девочки, пропавшей в минувший четверг с семьей на лодке, найдено на реке Малый Анюй на Чукотке. Об этом сообщила ТАСС в воскресенье пресс-секретарь регионального главка МЧС Людмила Басова.

"В 25 км от места трагедии, ниже по течению реки Малый Анюй, найдено тело девочки без признаков жизни и некоторые вещи, находившиеся в перевернувшейся 15 июня лодке. Ведутся поиски еще двух детей - мальчиков, их отца и водителя лодки. Для этого сегодня усилена группировка спасателей - привлечены к поискам 26 человек на 11 лодках", - сказала Басова.

На данный момент поисковиками обследовано 11 кв. км акватории и 50 км береговой линии.

Как сообщалось ранее, 15 июня на реке Малый Анюй в 2 км от села Островное Билибинского района перевернулась лодка, в которой находились семь человек - водитель и семья из шести человек, которая направлялась в Кепервеем. Спастись удалось женщине и ребенку 2015 года рождения.

По предварительным данным, судоводитель не имел прав на управление, у судна нет регистрационных знаков, все были без спасательных жилетов.