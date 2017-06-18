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Задержанная в КНДР яхта Katalexa возвращается в Приморье в понедельник

Происшествия
18 июня, 8:33 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК /Корр. ТАСС, Наталья Никулина

Katalexa должна прибыть во Владивосток 19 июня в 08:00 (01:00 мск)

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ВЛАДИВОСТОК, 18 июня. /Корр. ТАСС Наталья Никулина/. Приморская яхта Katalexa, которую ранее задержали в КНДР, должна прибыть во Владивосток утром в понедельник, 19 июня. Об этом ТАСС сообщили в Морском спасательно-координационном центре (МСКЦ).

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"Прямой связи с яхтой пока не было, но со слов агента, который следит за ситуацией, Katalexa завтра в 08:00 местного времени (01:00 мск) должна прибыть во Владивосток", - сообщил собеседник агентства.

Ранее ТАСС сообщал, что приморскую яхту Katalexa, которую задержало судно КНДР в Японском море, перегоняли с Тайваня во Владивосток, на остров Русский, сообщили ТАСС в краевой Федерации парусного спорта. По данным этой организации, на ней три члена экипажа. Согласно версии северокорейских дипломатов, местные рыбаки проявили "чрезмерную бдительность" в рамках кампании по борьбе с браконьерами и сообщили о судне, якобы нарушившем границу КНДР, пограничной службе.

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