Трое полицейских пострадали в ДТП в Москве во время преследования нарушителя

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Три сотрудника ДПС пострадали в результате аварии в Москве во время преследования нарушителя. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

"Около трех часов ночи сотрудники ДПС предприняли попытку остановить автомобиль Mercedes, однако водитель проигнорировал законные требования сотрудников полиции и попытался скрыться. Сотрудники ДПС организовали преследование нарушителя. На Новослободской улице водитель Mercedes совершил столкновение с патрульной машиной ДПС, в результате чего пострадали трое сотрудников и пассажир Mercedes, - сказал собеседник агентства.

Сотрудники ГИБДД составили на водителя иномарки административные протоколы по ст. 12.26 КоАП РФ - "Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения"; ст. 12.37 КоАП РФ - "Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств"; ст. 12.7 п. 1 КоАП РФ - "Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством". Кроме того, решается вопрос о составлении протокола по ст. 19.3 КоАП - "Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции".

По данному факту проводится доследственная проверка.