Ремонт эсминца Fitzgerald ВМС США займет несколько месяцев

ТОКИО, 18 июня. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов/. Ремонт эсминца Fitzgerald ВМС США, получившего серьезные повреждения в результате столкновения у берегов Японии со следовавшим под флагом Филиппин контейнеровозом, займет несколько месяцев. Об этом заявил командующий 7-м флотом ВМС США вице-адмирал Джозеф Окойн.

"Урон кораблю большой, у него большая пробоина ниже ватерлинии", - сказал он, отметив, однако, что "благодаря усилиям экипажа удалось не допустить, чтобы корабль затонул". "Повреждения большие, но корабль поддается ремонту, я думаю, он займет месяцы", - сказал Окойн, отвечая на вопросы журналистов, и выразил надежду, что на восстановление уйдет менее года. При этом командующий подчеркнул, что на данный момент его мысли в первую очередь с семьями погибших.

В результате столкновения американского корабля с контейнеровозом ACX Crystal семеро членов экипажа эсминца почти сутки считались пропавшими без вести, однако в итоге спасателям удалось добраться до затопленной части Fitzgerald, доступ в которую был заблокирован из-за повреждений. После этого командование сообщило об обнаружении нескольких тел, но их число не было названо. Окойн сообщил, что поисково-спасательная операция завершена, при этом также не назвав число погибших.

Вместе с тем японские СМИ уже назвали вывод из строя эсминца Fitzgerald, оснащенного системой слежения и наведения Aegis и вооруженного управляемыми ракетами SM-3, большим ударом по безопасности Японии и США в условиях повторяющихся провокаций КНДР. Как отмечает газета Yomiuri, в составе группировки 7-го флота ВМС США, которая базируется в Йокосуке в общей сложности семь кораблей с подобными системами противоракетной обороны, включая поврежденный корабль. Вместе с еще четырьмя кораблями Морских сил самообороны Японии, также оснащенными системами Aegis, они выполняют операции в Японском море по наблюдению и предупреждению при запусках северокорейских ракет.

Однако американские эсминцы приписаны к авианосцу Ronald Reagan, а значит иногда участвуют и в других операциях. Таким образом, отмечает издание, с учетом периодического техобслуживания и отдыха экипажей в Японском море постоянно действуют куда меньше, чем 11 эсминцев. Со ссылкой на источники, газета пишет, что американское командование не собирается перебрасывать 7-му флоту другой аналогичный корабль взамен поврежденного, чтобы укрепить оборону в связи с северокорейской угрозой.

Эсминец и контейнеровоз столкнулись в ночь на субботу примерно в 20 км от мыса Иродзаки на юге полуострова Идзу. Fitzgerald приписан к базе Йокосука, расположенной в 100 км от места столкновения. Экипаж грузового судна не пострадал.