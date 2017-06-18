Спасатели ищут американского альпиниста на Эльбрусе

СТАВРОПОЛЬ, 18 июня. /ТАСС/. Отряд спасателей начал поиски альпиниста из США, который поднимался на склон Эльбруса (Кабардино-Балкария) и не вернулся на контрольную точку. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике.

"В 08.45 ... поступило сообщение, что в Эльбрусском районе зарегистрированный альпинист, гражданин США, совершавший восхождение на южный склон горы Эльбрус, не вернулся в установленный срок на контрольную точку", - сказано в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе, альпинист должен был вернуться на контрольную точку 16 июня, однако в установленный срок мужчина не сообщил о завершении маршрута, средств связи у альпиниста с собой нет. Чтобы исключить вероятность ЧП, спасатели пройдут по туристическому маршруту в поисках следов американца.

На поиски отправился отряд спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда (8 человек и 1 единица техники).