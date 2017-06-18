Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.06:
$ 57.74
€ 64.46
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Спасатели ищут американского альпиниста на Эльбрусе

Происшествия
18 июня, 10:30 UTC+3 СТАВРОПОЛЬ СТАВРОПОЛЬ 18, июня. /ТАСС

Альпинист из США поднимался на склон горы и не вернулся на контрольную точку в установленный срок

Поделиться
Материал из 1 страницы

СТАВРОПОЛЬ, 18 июня. /ТАСС/. Отряд спасателей начал поиски альпиниста из США, который поднимался на склон Эльбруса (Кабардино-Балкария) и не вернулся на контрольную точку. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике.

"В 08.45 ... поступило сообщение, что в Эльбрусском районе зарегистрированный альпинист, гражданин США, совершавший восхождение на южный склон горы Эльбрус, не вернулся в установленный срок на контрольную точку", - сказано в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе, альпинист должен был вернуться на контрольную точку 16 июня, однако в установленный срок мужчина не сообщил о завершении маршрута, средств связи у альпиниста с собой нет. Чтобы исключить вероятность ЧП, спасатели пройдут по туристическому маршруту в поисках следов американца.

На поиски отправился отряд спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда (8 человек и 1 единица техники).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
18 главных фото недели: Путин отвечает, Макрон голосует, Забивака спускается в метро
Трое из Венеции: Тициан, Тинторетто, Веронезе
Путешествие корреспондента ТАСС по знаменитому туристическому маршруту
Фото
17
При пожаре в лондонском небоскребе есть жертвы
3
В Адыгее вертолет совершил жесткую посадку и загорелся
14
Давка в Турине: 1,5 тыс. человек оказались в больницах после финала Лиги чемпионов
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Российский боксер Ковалев проиграл Уорду, не сумев взять реванш за спорное поражение
2
Обнаружены тела моряков, пропавших после инцидента с эсминцем ВМС США Fitzgerald
3
Реакция мировых СМИ на "Прямую линию с Владимиром Путиным"
4
Глава МИД ФРГ: попытка Обамы унизить Россию была ошибкой
5
Прокуратура Украины возбудила дело за экспорт угля из неподконтрольного Донбасса
6
Трое полицейских пострадали в ДТП в Москве во время преследования нарушителя
7
Оливер Стоун выразил сожаление, что в США многие выступают против любых отношений с РФ
Темы дня
Загрузка...
Реклама