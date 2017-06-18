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Около 20 пассажиров рейса китайской авиакомпании пострадали из-за турбулентности

Происшествия
18 июня, 12:22 UTC+3 ШАНХАЙ /Корр. ТАСС, Иван Каргапольцев

Инцидент произошел на борту самолета, который следовал по маршруту Париж - Куньмин. Пострадавшие отправлены в больницу

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ШАНХАЙ, 18 июня. /Корр. ТАСС Иван Каргапольцев/. Порядка 20 пассажиров рейса, следовавшего из Парижа в китайский город Куньмин (юго-западная провинция Юньнань), компании China Eastern Airlines получили травмы из-за турбулентности. Об этом говорится в опубликованном в воскресенье заявлении авиаперевозчика.

Самолет попал в зону турбулентности незадолго до посадки в международном аэропорту Чаншуй (Куньмин). По данным компании, все пострадавшие, точное число которых устанавливается, отправлены в больницу. Уточняется, что четверо из них получили достаточно серьезные травмы.

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