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Семь человек пострадали при столкновении микроавтобуса с грузовиком под Тулой

Происшествия
18 июня, 12:34 дата обновления: 18 июня, 13:30 UTC+3 ТУЛА ТУЛА 18, июня. /ТАСС

Ранее сообщалось о пяти пострадавших

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ТУЛА, 18 июня. /ТАСС/. Число пострадавших при столкновении микроавтобуса с грузовиком на федеральной трассе "Дон" в Тульской области выросло до семи человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

"По уточненным данным, в ДТП пострадали семь человек", - сказали в пресс-службе. Ранее сообщалось о пяти пострадавших.

Авария произошла на 133-м км трассы "Дон". Микроавтобус столкнулся с грузовиком "КамАЗ", двигавшимся в попутном направлении. По предварительным данным, в автобусе находились 17 человек. Сейчас на месте работают экипажи ДПС, информация о причинах и обстоятельствах аварии уточняется.

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