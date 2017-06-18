Подмосковный омбудсмен исключает употребление алкоголя мальчиком, погибшим в Балашихе

БАЛАШИХА /Московская область/, 18 июня. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова полагает, что шестилетний Алеша Шимко, который погиб в ДТП в подмосковной Балашихе, не мог употреблять спиртные напитки.

"Ребенок рос в нормальной семье, пагубных привычек ни у кого в семье нет. Ребенок воспитывался в хороших условиях, оценить ситуацию в семье можно как благополучную. У меня сложилось впечатление, что, исходя из хронологии, которую нам поведали папа и мама, он просто не мог сделать что-то недозволенное и неправильное", - сказала она.

Инцидент произошел 23 апреля во дворе жилого дома в микрорайоне Павлино в Балашихе, где 31-летняя жительница Подмосковья, управлявшая автомобилем Hyundai Solaris, совершила наезд на малолетнего ребенка. Как ранее сообщалось в СМИ автомобиль протащил его не меньше десяти метров. В крови погибшего ребенка, согласно данным экспертизы, было найдено 2,7 промилле алкоголя.

Семья мальчика требует провести повторную экспертизу и утверждает, что на свидетелей в ходе расследования оказывается давление. Само уголовное дело не возбуждали около месяца, часть доказательств при этом была уничтожена.

Следователями подмосковного главка СК уже расследуется уголовное дело по факту халатности судебных экспертов, производивших судебную экспертизу тела погибшего ребенка.