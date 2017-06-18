Bild: в аэропорту Штутгарта из-за угрозы теракта были временно отменены рейсы

БЕРЛИН, 18 июня. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Все рейсы в аэропорту Штутгарта были временно отменены из-за террористической угрозы. Об этом сообщает Bild.

По данным издания, полицейские со специально обученными собаками и саперы обыскали лайнер авиакомпании Bulgaria Air, который должен был вылететь в Варну. 180 пассажиров были эвакуированы из самолета.

Как пишет Bild, три человека вступили в спор. Экипаж воспринял их высказывания как угрозу и вызвал сотрудников правоохранительных органов. Уточняется, что один из пассажиров обвинил другого в том, что тот, якобы, планировал устроить теракт в самолете.

В связи с ЧП аэропорт временно не принимал рейсы и не осуществлял вылеты. В настоящее время ситуация находится под контролем, аэропорт заработал в обычном режиме. "Ограничений для движения воздушных судов больше нет", - отметил представитель аэропорта.

Полиция ведет расследование происшедшего. Два человека, между которыми возник конфликт, задержаны. "Смогут ли они продолжить свой путь в Варну, зависит от хода расследования", - отметили в федеральной полиции.

Остальные пассажиры, как ожидается, вылетят в Болгарию в течение дня.