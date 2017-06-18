Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.06:
$ 57.74
€ 64.46
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Глава МИД ФРГ предложил португальскому премьеру помощь в устранении последствий пожара

Происшествия
18 июня, 14:10 UTC+3 БЕРЛИН /Корр. ТАСС, Вячеслав Филиппов

Зигмар Габриэль отметил, что, судя по всему, речь идет о самом катастрофическом за последние десятилетия пожаре в Португалии

Поделиться
Материал из 1 страницы

БЕРЛИН, 18 июня. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Власти Германии готовы оказать Португалии помощь в устранении последствий лесного пожара, унесшего жизни как минимум 57 человек. Об этом говорится в опубликованном в воскресенье заявлении главы МИД ФРГ Зигмара Габриэля.

Смотрите также
Лесной пожар в Педроган-Гранди, Португалия

Крупнейшие в мире лесные пожары по числу человеческих жертв. Досье

"Буквально сегодня утром я выразил португальскому премьеру Антониу Коште мои глубокие соболезнования и предложил ему помощь и поддержку со стороны Германии, если это потребуется", - отметил министр.

"Я глубоко потрясен ужасными новостями из Португалии", - подчеркнул Габриэль, отметив, что, судя по всему, речь идет о самом катастрофическом за последние десятилетия пожаре в Португалии.

Пожар, начавшийся в субботу днем в районе населенного пункта Педроган-Гранди в 150 км от Лиссабона, до сих пор не удалось взять под контроль. В борьбе с огнем задействованы почти 680 человек. Тушение пожара осложняют высокая температура воздуха, установившаяся в стране, и ветер.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Габриэль, Зигмар
Страны
Германия Португалия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
18 главных фото недели: Путин отвечает, Макрон голосует, Забивака спускается в метро
Трое из Венеции: Тициан, Тинторетто, Веронезе
Путешествие корреспондента ТАСС по знаменитому туристическому маршруту
Фото
17
При пожаре в лондонском небоскребе есть жертвы
3
В Адыгее вертолет совершил жесткую посадку и загорелся
14
Давка в Турине: 1,5 тыс. человек оказались в больницах после финала Лиги чемпионов
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Промоутер: после поражения от Уорда Ковалеву нужно задуматься о завершении карьеры
2
"Марш равенства" ЛГБТ в Киеве собрал вдвое меньше участников, чем планировали организаторы
3
Забравшийся на высотку в "Москва-Сити" молодой человек доставлен в полицию
4
Реакция мировых СМИ на "Прямую линию с Владимиром Путиным"
5
"Роснефть" заявила об открытии нового месторождения на шельфе Хатанги в Арктике
6
Путин признался, что "ничего революционного" в ходе "Прямой линии" не узнал
7
Американский эсминец Fitzgerald вернулся на базу после столкновения с контейнеровозом
Темы дня
Загрузка...
Реклама