Глава МИД ФРГ предложил португальскому премьеру помощь в устранении последствий пожара

БЕРЛИН, 18 июня. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Власти Германии готовы оказать Португалии помощь в устранении последствий лесного пожара, унесшего жизни как минимум 57 человек. Об этом говорится в опубликованном в воскресенье заявлении главы МИД ФРГ Зигмара Габриэля.

"Буквально сегодня утром я выразил португальскому премьеру Антониу Коште мои глубокие соболезнования и предложил ему помощь и поддержку со стороны Германии, если это потребуется", - отметил министр.

"Я глубоко потрясен ужасными новостями из Португалии", - подчеркнул Габриэль, отметив, что, судя по всему, речь идет о самом катастрофическом за последние десятилетия пожаре в Португалии.

Пожар, начавшийся в субботу днем в районе населенного пункта Педроган-Гранди в 150 км от Лиссабона, до сих пор не удалось взять под контроль. В борьбе с огнем задействованы почти 680 человек. Тушение пожара осложняют высокая температура воздуха, установившаяся в стране, и ветер.