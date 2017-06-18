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Восемь человек пострадали в ДТП в Твери

Происшествия
18 июня, 14:20 дата обновления: 18 июня, 14:54 UTC+3 ТВЕРЬ ТВЕРЬ 18, июня. /ТАСС

По предварительной информации, водитель автомобиля Skoda находился в состоянии алкогольного опьянения и не справился с управлением

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ТВЕРЬ, 18 июня. /ТАСС/. Восемь человек, в том числе двое несовершеннолетних детей пострадали при столкновении легкового автомобиля Skoda с деревом в Твери. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по Тверской области.

"Сегодня около 13:00 мск на улице Спартака города Твери водитель автомобиля Skoda не справился с управлением и совершил наезд на дерево. В результате пострадали восемь человек, которые находились в машине, в том числе двое несовершеннолетних", - сказали в пресс-службе ведомства.

Там добавили, что, по предварительной информации, водитель автомобиля находился в состоянии алкогольного опьянения. "Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы, выясняются все обстоятельства произошедшего", - заключили в ведомстве.

В свою очередь в региональном управлении МЧС сообщили журналистам, что пострадавшие находятся в состоянии легкой и средней тяжести. "Все они госпитализированы в различные медицинские учреждения Твери. Деблокировка пострадавших из салона транспортного средства не потребовалась", - отметили в УМЧС.

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