Восемь человек пострадали в ДТП в Твери

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ТВЕРЬ, 18 июня. /ТАСС/. Восемь человек, в том числе двое несовершеннолетних детей пострадали при столкновении легкового автомобиля Skoda с деревом в Твери. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по Тверской области.
"Сегодня около 13:00 мск на улице Спартака города Твери водитель автомобиля Skoda не справился с управлением и совершил наезд на дерево. В результате пострадали восемь человек, которые находились в машине, в том числе двое несовершеннолетних", - сказали в пресс-службе ведомства.
Там добавили, что, по предварительной информации, водитель автомобиля находился в состоянии алкогольного опьянения. "Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы, выясняются все обстоятельства произошедшего", - заключили в ведомстве.
В свою очередь в региональном управлении МЧС сообщили журналистам, что пострадавшие находятся в состоянии легкой и средней тяжести. "Все они госпитализированы в различные медицинские учреждения Твери. Деблокировка пострадавших из салона транспортного средства не потребовалась", - отметили в УМЧС.