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Посольство: данных о пострадавших гражданах РФ при пожаре в Португалии пока нет

Происшествия
18 июня, 14:43 UTC+3 МАДРИД /Корр. ТАСС, Екатерина Воробьева

По словам пресс-атташе посольства РФ, российские дипломаты находятся в контакте с португальскими властями, чтобы выяснить, есть ли среди пострадавших россияне

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МАДРИД, 18 июня. /Корр. ТАСС Екатерина Воробьева/. Информация о том, пострадали ли граждане России при пожаре в португальском округе Лейрия, пока не поступала. Об этом в воскресенье корреспонденту ТАСС заявил пресс-атташе посольства РФ в Португалии Александр Брянцев.

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"Мы находимся в контакте с португальскими властями, чтобы выяснить, есть ли среди пострадавших российские граждане, - отметил он. - На данный момент такой информации не имеется".

Ранее газета Publico сообщила, что жертвами пожара стали не менее 57 человек, еще 59 пострадали. Возгорание, начавшееся в субботу днем в районе населенного пункта Педроган-Гранди в 190 км от Лиссабона, до сих пор не удалось взять под контроль. В борьбе с огнем задействованы сотни людей.

Тушение пожара осложняют высокая температура воздуха, установившаяся в стране, и ветер.

Точные причины возгорания пока не уточняются. По некоторым данным, пожар мог начаться в результате удара молнии.

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