Арестован предполагаемый виновник аварии с двумя автобусами в Ростове-на-Дону

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Предполагаемый виновник аварии с участием двух автобусов в Ростове-на-Дону заключен под стражу. Об этом в воскресенье ТАСС сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

ДТП произошло 16 июня около 11:30 на 6-м км автодороги Матвеев Курган - село Авило - Успенское. По предварительным данным, 56-летний водитель автобуса ПАЗ не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с автобусом иностранного производства. В результате ДТП четыре человека погибли, 30 получили травмы различной степени тяжести, из них 17 - госпитализированы.

"По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ - "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". В настоящее время в отношении водителя автобуса ПАЗ избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказала Волк.