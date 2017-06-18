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В Португалии объявлен трехдневный траур по жертвам лесного пожара

Происшествия
18 июня, 15:51 UTC+3 МАДРИД /Корр. ТАСС, Екатерина Воробьева

Траур продлится до 20 июня

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© EPA/MIGUEL A. LOPES

МАДРИД, 18 июня. /Корр. ТАСС Екатерина Воробьева/. Правительство Португалии объявило национальный траур по жертвам лесного пожара в центральной части страны. Об этом сообщила газета Publico. Траур продлится до 20 июня.

По информации издания, в результате возгорания в округе Лейрия погибли 58 человек, 54 пострадали. Пожар, начавшийся 17 июня  в районе населенного пункта Педроган-Гранди, до сих пор не удалось взять под контроль. В борьбе со стихией задействованы сотни людей.

Тушение осложняют высокая температура воздуха, установившаяся в стране, и ветер. По мнению полиции, к возгоранию привел удар молнии.

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