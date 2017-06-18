В годовщину гибели детей на Сямозере участники поминальной церемонии возложили венки

ПЕТРОЗАВОДСК, 18 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лукьянов/. Мероприятия, посвященные памяти погибших в шторм на Сямозере детей 18 июня 2016 года, состоялись в карельском поселке Кудама рядом с местом трагедии.

Около поклонного креста, который установили сразу после трагедии на берегу водоема, собрались родители погибших детей, жители поселка, следователи, врио главы Карелии Артур Парфенчиков, члены регионального правительства, сотрудники МЧС, представители духовенства.

"Вот и наступила годовщина со дня трагической гибели наших неповинных детей. Это огромная, невосполнимая утрата. Я - мама Гены Шевадрова, также как и вы все, мы отправили его в злополучный лагерь смерти с ужасным девизом "Остаться в живых", но наши детки не смогли его исполнить. Наши детки всегда с нами в наших сердцах и нашей памяти, мы всегда их будем любить и с нежностью вспоминать", - сказала Вера Шестопалова.

Родители в память о погибших детях возложили 14 именных венков к поклонному кресту и запустили большие воздушные шары с прикрепленными к ним бумажными белыми голубями. Один венок был спущен на озеро. Память детей почтили минутой молчания, затем прошло заупокойное богослужение.

"Эта трагедия до сих пор болью отзывается в наших сердцах. Забыть такое невозможно. Но сейчас наша задача - сделать все, чтобы исключить преступную халатность в вопросах безопасности наших граждан. Особенно в отношении детей", сказал родителям Артур Парфенчиков.

Трагедия на Сямозере

Трагедия произошла в июне 2016 года, когда из оздоровительного лагеря в поход по водоему на лодках отправились 47 детей и четверо сопровождающих. Во время шторма лодки перевернулись, погибли 14 детей, Следственный комитет России возбудил уголовные дела.

Директор ООО "Парк-отель "Сямозеро" Елена Решетова и начальник лагеря Вадим Виноградов находятся под стражей. Экс-глава карельского управления Роспотребнадзора Анатолий Коваленко, бывший инструктор лагеря Валерий Круподерщиков, врио руководителя управления Роспотребнадзора по Карелии Людмила Котович - под подпиской о невыезде.

Фельдшер Суоярвской районной больницы Ирина Щербакова, принявшая звонок тонущего на озере мальчика за шутку, приговорена к трем годам колонии-поселения с отсрочкой исполнения приговора до достижения ее дочерью возраста 14 лет.

В гибели детей также обвиняют инструктора Павла Ильина, который проходит срочную службу и находится под наблюдением командования воинской части.