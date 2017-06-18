Источник: все пострадавшие в ДТП в Тульской области являются гражданами Армении

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ТУЛА, 18 июня. /ТАСС/. Все девять пострадавших в результате ДТП с микроавтобусом, которое произошло в воскресенье на 133-м км трассы "Дон" (Тульская область), являются гражданами Армении. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах региона.
"Микроавтобус следовал из Еревана в Москву. Все пострадавшие в ДТП - граждане Армении", - сказал он.
Ранее сообщалось, что в ДТП пострадали девять пассажиров автобуса, трое из которых - дети. Кроме того, в результате аварии погиб мужчина примерно 50 лет.
Авария произошла в воскресенье на 133-м км трассы "Дон". Микроавтобус столкнулся с грузовиком "Камаз", двигавшимся в попутном направлении. Всего, по предварительным данным, в автобусе находилось 17 человек.
Следственное управление СК РФ по Тульской области проведет доследственную проверку по факту аварии.