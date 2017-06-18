Радикалы напали на участников ЛГБТ-марша в Киеве

КИЕВ, 18 июня. /ТАСС/. Двое участников "Марша равенства" ЛГБТ-сообщества, который в воскресенье состоялся в центре Киева, подверглись нападению со стороны радикалов. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба Национальной полиции в Киеве.

"Группа неизвестных подбежала к мужчинам, брызнули одному в лицо газовым баллончиком, а второму нанесли телесные повреждения. Одного из злоумышленников полицейские задержали и доставили в Подольское районное управления полиции", - сказано в сообщении.

Пострадавшими оказались граждане Украины 1980 и 1984 года рождения, они были доставлены в одно из столичных медучреждений. Задержанным оказался уроженец Киева 1995 года рождения, у него была изъята балаклава, нож, газовый баллон и капа.

В украинских СМИ также сообщается о еще нескольких случаях нападения на участников акции, в том числе иностранцев.

Ранее в воскресенье в Киеве прошел марш в поддержку прав сексуальных меньшинств, по информации полиции в нем приняло участие около 2,5 тыс. человек. Охрану правопорядка обеспечивали около 6 тыс. сотрудников правоохранительных органов. Радикалы предпринимали несколько попыток воспрепятствовать маршу, шесть человек были задержаны, но позднее их отпустили.