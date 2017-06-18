Около 15 тыс. жителей Тюменской области остались без электроснабжения

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 июня. /ТАСС/. Порядка 15 тыс. жителей Тюменской области остались сегодня без электроснабжения из- за непогоды. Об этом сообщили в пресс-службе "Тюменьэнерго".
"17 и 18 июня по территории Тюменской области прошел грозовой фронт со шквалистым ветром и ливнем. По причине стихийных природных явлений произошли аварийные отключения в населенных пунктах по Салаирскому, Старотобольскому, Тобольскому, Московскому, Ялуторовскому, Ирбитскому тракту, а также в Южном и Тобольском территориальных отделениях. Без электричества осталось около 15 тысяч человек", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, аварийные работы ведутся в круглосуточном режиме, задействовано 24 единицы спецтехники и 19 бригад. "Специалисты отмечают, что большинство отключений в зоне обслуживания "Тюменьэнерго" связаны с падением деревьев на высоковольтные линии электропередачи и обрывом проводов", - уточняется в сообщении.
Ранее на территории региона в период с 17 по 18 июня было объявлено штормовое предупреждение. По информации Тюменского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в эти дни на юге области ожидаются дожди, местами сильные дожди, грозы, град, шквалистое усиление ветра до 18-23 м/с.