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В результате цунами в Гренландии пострадали девять человек

Происшествия
18 июня, 21:59 UTC+3 ОСЛО /Корр. ТАСС, Юрий Михайленко

Еще четыре человека пропали без вести

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ОСЛО, 18 июня. /Корр. ТАСС Юрий Михайленко/. Девять человек пострадали и четверо числятся пропавшими без вести после того, как цунами обрушилось на западное побережье Гренландии. Как сообщает датское информагентство Ritzaus Bureau, цунами могло быть вызвано землетрясением магнитудой 4, эпицентр которого находился в море - примерно в 30 км от побережья острова.

Сильнее всего от удара стихии пострадал небольшой рыбацкий поселок Нугатсиак на северо-западном побережье острова. В море было смыто 11 строений - преимущественно лодочных сараев. 78 жителей поселка, включая пострадавших, были эвакуированы. Состояние двоих человек оценивается как тяжелое.

Как заявила Ritzaus Bureau сотрудница Геологической службы Дании и Гренландии Трине Даль Енсен, подобные землетрясения для Гренландии - редкость. По ее словам, нельзя исключать повторных толчков, которые могут вызвать высокие волны.

Для оказания помощи в ликвидации последствий стихийного бедствия и поиске пропавших в Гренландию из Дании вылетели 11 полицейских. Остров, на котором проживает 56 тыс. человек (преимущественно гренландские эскимосы), является автономной территорией в составе Датского королевства.

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