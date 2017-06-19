Задержанная в КНДР яхта Katalexa вернулась во Владивосток

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ВЛАДИВОСТОК, 19 июня. /Корр. ТАСС Наталья Никулина/. Приморская яхта Katalexa, которая была задержана в КНДР, вернулась во Владивосток, сообщили в понедельник ТАСС в Морском спасательно-координационном центре (МСКЦ) Владивосток.
"Да, яхта пришла во Владивосток", - сказал собеседник агентства, не уточнив, когда именно Katalexa вернулась в порт.
Ранее в краевой Федерации парусного спорта ТАСС сообщили, что приморскую яхту Katalexa, которую задержало судно КНДР в Японском море, перегоняли с Тайваня во Владивосток, на остров Русский. По данным этой организации, на ней три члена экипажа.
Согласно версии северокорейских дипломатов, местные рыбаки проявили "чрезмерную бдительность" в рамках кампании по борьбе с браконьерами и сообщили о судне, якобы нарушившем границу КНДР, пограничной службе. Позже власти Северной Кореи заверили, что "инцидент урегулирован".