При обрушении здания в штате Монтана пострадали более 50 человек

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НЬЮ-ЙОРК, 19 июня. /ТАСС/. Свыше 50 человек пострадали в результате частичного обрушения здания в штате Монтана. Об этом сообщили в воскресенье представители медицинского центра города Калиспелл.
Инцидент произошел в лесном поселке неподалеку от населенного пункта Лейксайд. По имеющимся данным, часть балкона летнего коттеджа, на котором находились несколько десятков человек, обвалилась.
Пострадавшие были госпитализированы, некоторых пришлось доставлять в больницу на вертолетах. "Два пациента находятся в критическом состоянии", - говорится в сообщении медицинского центра.
Как сообщили представители местного пожарного управления, в число пострадавших входят в том числе дети и пожилые люди. Некоторые из них получили тяжелые травмы.
Причины обрушения неизвестны. Правоохранительные органы проводят расследование происшествия.