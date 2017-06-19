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При обрушении здания в штате Монтана пострадали более 50 человек

Происшествия
19 июня, 2:49 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 19, июня. /ТАСС

Обвалилась часть балкона летнего коттеджа, на котором находились люди

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НЬЮ-ЙОРК, 19 июня. /ТАСС/. Свыше 50 человек пострадали в результате частичного обрушения здания в штате Монтана. Об этом сообщили в воскресенье представители медицинского центра города Калиспелл.

Инцидент произошел в лесном поселке неподалеку от населенного пункта Лейксайд. По имеющимся данным, часть балкона летнего коттеджа, на котором находились несколько десятков человек, обвалилась.

Пострадавшие были госпитализированы, некоторых пришлось доставлять в больницу на вертолетах. "Два пациента находятся в критическом состоянии", - говорится в сообщении медицинского центра.

Как сообщили представители местного пожарного управления, в число пострадавших входят в том числе дети и пожилые люди. Некоторые из них получили тяжелые травмы.

Причины обрушения неизвестны. Правоохранительные органы проводят расследование происшествия.

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