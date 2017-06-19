В Лондоне фургон наехал на толпу людей

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Несколько человек пострадали, один задержан в результате наезда фургона на пешеходов в Лондоне. Об этом сообщается на сайте Скотленд-Ярда.

Инцидент произошел в районе улицы Севен Систерс Роуд. "Звонок в полицию поступил в 00:20 по местному времени (02:20 мск). На месте происшествия обнаружено несколько пострадавших", - говорится в сообщении.

Reports of a van hitting pedestrians on Seven Sisters Road, north London. (Image by @Thomasvanhulle) pic.twitter.com/REqcXpt4dC — Stefan Simanowitz (@StefSimanowitz) 19 June 2017