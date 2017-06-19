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В Лондоне фургон наехал на толпу людей

Происшествия
19 июня, 3:15 дата обновления: 19 июня, 3:35 UTC+3

Полиция сообщила о нескольких пострадавших, один человек задержан

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Материал из 1 страницы
© AP Photo/Tim Ireland

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Несколько человек пострадали, один задержан в результате наезда фургона на пешеходов в Лондоне. Об этом сообщается на сайте Скотленд-Ярда.

Инцидент произошел в районе улицы Севен Систерс Роуд. "Звонок в полицию поступил в 00:20 по местному времени (02:20 мск). На месте происшествия обнаружено несколько пострадавших", - говорится в сообщении.

 

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