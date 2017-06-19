В Лондоне фургон наехал на толпу людей

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МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Несколько человек пострадали, один задержан в результате наезда фургона на пешеходов в Лондоне. Об этом сообщается на сайте Скотленд-Ярда.
Инцидент произошел в районе улицы Севен Систерс Роуд. "Звонок в полицию поступил в 00:20 по местному времени (02:20 мск). На месте происшествия обнаружено несколько пострадавших", - говорится в сообщении.
Reports of a van hitting pedestrians on Seven Sisters Road, north London. (Image by @Thomasvanhulle) pic.twitter.com/REqcXpt4dC— Stefan Simanowitz (@StefSimanowitz) 19 June 2017