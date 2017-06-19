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Ребенок, травмированный в детском саду на Камчатке, выведен из комы

Происшествия
19 июня, 5:05 UTC+3 ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ 19, июня. /ТАСС

Врачи оценивают состояние ребенка как стабильно тяжелое

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 июня. /ТАСС/. Состояние трехлетнего ребенка, получившего травму во время прогулки в детском саду в Петропавловске-Камчатском, стабилизировалось, он выведен из состояния искусственной комы. Об этом в понедельник сообщила главный врач Камчатской краевой детской больницы Ольга Фреликова.

"Ребенок снят с аппарата искусственной вентиляции легких, выведен из состояния медикаментозной комы, переведен в профильное отделение для продолжения специализированной медицинской помощи. Состояние ребенка - тяжелое стабильное", - приводит слова врача пресс-служба правительства региона.

Несчастный случай с трехлетним ребенком произошел 16 июня в детском саду номер 50 Петропавловска-Камчатского. Следственное управление СК РФ по Камчатскому краю возбудило уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

По версии следствия, мальчик во время дневной прогулки, оставшись без надлежащего присмотра, самостоятельно попытался скатиться с горки, но зацепился за натянутую на металлическом поручне атласную ленту, в результате чего повис на ней, потеряв сознание от асфиксии.

Администрация Петропавловска-Камчатского проводит служебную проверку. Заведующая детским садом и воспитатель группы, в которой пострадал воспитанник, временно отстранены от исполнения своих служебных обязанностей.

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