Среди пострадавших при наезде автомобиля на толпу в Лондоне есть посетители мечети

ЛОНДОН, 19 июня. /ТАСС/. Посетители мечети пострадали в результате наезда автомобиля на пешеходов, совершенного 19 июня на северо-востоке Лондона в районе Финсбери-парк. Об этом сообщил в Twitter Совет мусульман Великобритании.

"Нас проинформировали о том, что минивэн сбил верующих, когда они покидали мечеть в Финсбери-парке. Наши молитвы - о жертвах", - отмечается в сообщении.

BREAKING: We have been informed that a van has run over worshippers as they left #FinsburyPark Mosque. Our prayers are with the victims. https://t.co/FSE5m3bFpo — MCB (@MuslimCouncil) 19 June 2017

Ранее Скотленд-Ярд информировал, что в результате инцидента в Лондоне в районе улицы Севен Систерс Роуд пострадали несколько человек. "Звонок в полицию поступил в 00:20 по местному времени (02:20 мск). На месте происшествия обнаружено несколько пострадавших", - отметили в полиции. "Один человек задержан", - подчеркивается в коммюнике Скотленд-Ярда.

В районе Финсбери-парк, где проходит улица Севен Систерс роуд, расположена известная салафитская мечеть, которая принимает прихожан северо-восточной части Лондона. С 1997 по 2004 годы имамом этой мечети был радикальный проповедник Абу Хамза аль-Масри, обвинявшийся в связях с террористической сетью "Аль-Каида" (запрещена в РФ). В 2004 году он был арестован, а два года спустя был приговорен к семи годам тюрьмы за пропаганду терроризма, подстрекательство к насилию, разжигание расовой ненависти. В 2011 году срок заключения истек, однако проповедника продолжали держать в тюрьме, так как его выдачи потребовали власти США.

Мужчине инкриминировался заговор с целью организации лагеря подготовки боевиков в штате Орегон и соучастие в захвате 16 заложников в Йемене в 1998 году. Американское правосудие осудило его на пожизненный срок заключения. Будучи приверженцем радикального ислама, в конце 80-х годов прошлого столетия Абу Хамза отправился в Афганистан, чтобы воевать против советских войск. Во время военных действий он потерял обе руки и стал носить протезы в виде крюков.