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СМИ: за наездом на людей в Лондоне последовал инцидент с применением холодного оружия

Происшествия
19 июня, 5:16 UTC+3

По информации газеты Evening Standard, после того, как автомобиль сбил людей на тротуаре, из него выбежал человек с ножом в руках

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ЛОНДОН, 19 июня. /ТАСС/. Вслед за наездом фургона на людей, произошедшем на северо-востоке британской столицы, последовал инцидент с применением холодного оружия. Об этом в понедельник сообщила газета Evening Standard.

По информации издания, после того, как автомобиль сбил людей на тротуаре, из него выбежал человек с ножом в руках. Отмечается, что один из людей пострадал от ножевых ударов.

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