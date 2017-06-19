СМИ: за наездом на людей в Лондоне последовал инцидент с применением холодного оружия

ЛОНДОН, 19 июня. /ТАСС/. Вслед за наездом фургона на людей, произошедшем на северо-востоке британской столицы, последовал инцидент с применением холодного оружия. Об этом в понедельник сообщила газета Evening Standard.

По информации издания, после того, как автомобиль сбил людей на тротуаре, из него выбежал человек с ножом в руках. Отмечается, что один из людей пострадал от ножевых ударов.