Более 50 человек эвакуированы в Приамурье из-за угрозы разрушения лестницы в пятиэтажке

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 июня. /ТАСС/. Спасатели эвакуировали более 50 жителей пятиэтажного дома в Амурской области из-за угрозы разрушения пожарной лестницы, сообщила в понедельник пресс-служба регионального ГУ МЧС.
"В пятиэтажном жилом доме поселка Прогресс частично отошла конструкция пожарной лестницы, есть угроза ее разрушения. Из дома в целях безопасности немедленно эвакуированы 57 человек. В зоне возможного падения лестницы расположен еще один жилой дом, жильцов которого также эвакуировали", - говорится в сообщении.
Опасный участок оцеплен сотрудниками полиции. Для эвакуированных жильцов двух домов развернут пункт временного размещения на базе "Центра внешкольной работы" вместимостью 50 человек, организовано горячее питание. Сейчас там находятся восемь человек, в том числе двое детей, остальные расселены у родственников.
В поселке введен режим чрезвычайной ситуации. "Лестницу решено демонтировать. Работы по обследованию повреждений конструкции и определению порядка проведения демонтажных работ запланированы на 19 июня", - добавили в ведомстве.
Из Благовещенска в Прогресс прибыли опергруппы ГУ МЧС России по Амурской области и Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности, спасатели этого центра.