СМИ: в результате наезда автомобиля на людей в Лондоне, возможно, погибли два человека

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ЛОНДОН, 19 июня. /ТАСС/. Два человека могли погибнуть в результате наезда минивэна на людей 19 июня на северо- востоке Лондона. Об этом информирует газета Sun.
По ее информации, травмы могли получить более десяти человек. Газета также утверждает, что попечитель и генеральный секретарь мечети в Финсбери-парке Мухаммед Козбар уже назвал произошедшее терактом.
Ранее Скотленд-Ярд сообщил, что в результате инцидента в Лондоне в районе улицы Севен Систерс роуд пострадали несколько человек, один был задержан. Один из очевидцев рассказал телеканалу Sky News, что всего в кабине фургона находились три человека. Один был задержан, двум удалось сбежать.
Газета Evening Standard сообщила, что после того, как автомобиль сбил людей на тротуаре, из него выбежал человек с ножом. Имеются сообщения, что один человек получил колотые ранения.