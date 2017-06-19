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Наезд фургона на толпу в Лондоне. Хроника событий

Происшествия
19 июня, 3:23 дата обновления: 19 июня, 6:53 UTC+3

В результате наезда автомобиля на пешеходов возле мечети в районе Финсбери-парк пострадали более 10 человек. Возможно, есть погибшие

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© Yui Mok/PA via AP

На северо-востоке Лондона фургон наехал на толпу пешеходов. Инцидент произошел рядом с мечетью, когда верующие расходились после ночной молитвы. Как сообщают СМИ, более 10 человек пострадали.

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Наезд фургона на толпу в Лондоне
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