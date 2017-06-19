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Мэй назвала ужасным инцидент с наездом автомобиля на людей в Лондоне

Происшествия
19 июня, 6:29 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 19, июня. /ТАСС

СМИ сообщают, что после наезда на толпу водитель набросился на прохожих с ножом

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ЛОНДОН, 19 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй охарактеризовала как ужасный инцидент, произошедший в понедельник в районе Финсбери-парк на северо-востоке британской столицы.

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"Это ужасный инцидент. Все мои мысли с теми, кто получил ранения, и их близкими", - приводит заявление главы правительства телеканал Sky News.

Ранее лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин заявил: "Я совершенно потрясен инцидентом в Финсбери-парке, произошедшем сегодня ночью. Мои мысли с общиной и теми, кто пострадал в результате этого ужасающего события".

19 июня фургон в котором, по свидетельству очевидцев, находились три человека, выехал на тротуар и врезался в толпу, в которой было много мусульман. Они возвращались после ночной молитвы в мечети. Полиция сообщила об одном задержанном.

Газета Evening Standard информировала, что после того, как автомобиль сбил людей на тротуаре, из него выбежал человек с ножом в руках. Имеются сообщения, что один человек пострадал от ножевых ударов.

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