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Посольство РФ не располагает информацией о пострадавших россиянах в инциденте в Лондоне

Происшествия
19 июня, 6:51 UTC+3 ЛОНДОН Илья Дмитрячев, Максим Рыжков

Фургон выехал на тротуар и врезался в толпу людей, более 10 человек пострадали, возможно, есть погибшие

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ЛОНДОН, 19 июня. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев, Максим Рыжков/. Посольство РФ в Лондоне не располагает информацией о том, что в результате инцидента с наездом автомобиля на людей на северо-востоке британской столицы пострадали граждане России. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в российском диппредставительстве.

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"Информации о пострадавших в результате инцидента гражданах России на данный момент нет. Мы занимаемся прояснением ситуации", - сообщил дипломат.

19 июня фургон, в котором, по свидетельству очевидцев, находились три человека, выехал на тротуар и врезался в толпу людей, среди которых было много мусульман. Они возвращались после ночной молитвы в мечети. Полиция сообщила об одном задержанном - его задержали местные жители и передали стражам порядка.

Британские СМИ информируют о десятках пострадавших и, возможно, двух погибших. Газета Evening Standard сообщила, что после того, как автомобиль сбил людей на тротуаре, из него выбежал человек с ножом в руках. Имеются данные, что один человек пострадал от ножевых ударов.

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