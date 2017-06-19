Посольство РФ не располагает информацией о пострадавших россиянах в инциденте в Лондоне

WBC оптимистично смотрит на возможность проведения боя Ковалев-СтивенсонСпорт 19 июня, 8:09
Google ужесточает борьбу с распространением экстремистских видео на YouTubeОбщество 19 июня, 7:24
В результате инцидента на северо-востоке Лондона погиб один человекМеждународная панорама 19 июня, 6:55
Экс-тренер "Зенита" Виллаш-Боаш пожертвует €100 тысяч пострадавшим при пожаре в ПортугалииСпорт 19 июня, 6:35
Дождь, местами гроза и до 23 градусов тепла ожидается в Московском регионеМосква 19 июня, 6:20
Санавиация и телемедицина: как отдаленные регионы РФ решают проблему доступности медпомощиВ стране 19 июня, 6:00
СМИ: в результате наезда автомобиля на людей в Лондоне, возможно, погибли два человекаПроисшествия 19 июня, 5:30
Marca: президент "Реала" Флорентино Перес останется во главе клуба до 2021 годаСпорт 19 июня, 4:23
СМИ: шесть ракет КСИР Ирана с высокой точностью поразили позиции террористовМеждународная панорама 19 июня, 3:45
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЛОНДОН, 19 июня. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев, Максим Рыжков/. Посольство РФ в Лондоне не располагает информацией о том, что в результате инцидента с наездом автомобиля на людей на северо-востоке британской столицы пострадали граждане России. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в российском диппредставительстве.
"Информации о пострадавших в результате инцидента гражданах России на данный момент нет. Мы занимаемся прояснением ситуации", - сообщил дипломат.
19 июня фургон, в котором, по свидетельству очевидцев, находились три человека, выехал на тротуар и врезался в толпу людей, среди которых было много мусульман. Они возвращались после ночной молитвы в мечети. Полиция сообщила об одном задержанном - его задержали местные жители и передали стражам порядка.
Британские СМИ информируют о десятках пострадавших и, возможно, двух погибших. Газета Evening Standard сообщила, что после того, как автомобиль сбил людей на тротуаре, из него выбежал человек с ножом в руках. Имеются данные, что один человек пострадал от ножевых ударов.