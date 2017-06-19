Полиция опровергла информацию о ножевых ранениях во время инцидента в Лондоне

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ЛОНДОН, 19 июня. /ТАСС/. Скотленд-Ярд опроверг сообщения о том, что вслед за наездом автомобиля на пешеходов в Лондоне, произошедшем 19 июня, была совершена атака с использованием холодного оружия. "На данном этапе нет свидетельств того, что кто-либо из людей получил ножевые ранения", - отмечается в коммюнике.
Ранее газета Evening Standard проинформировала, что после того, как автомобиль сбил людей на тротуаре, из него выбежал человек с ножом в руках. Было сообщено, что есть пострадавший от ножевых ударов.